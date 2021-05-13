Институт государственного управления ЧНУ им. Петра Могилы обратился к депутатам облсовета с просьбой выделить финансирование на региональный заказ по подготовке бакалавров или магистров по специальности «публичное управление и администрирование».

Об этом шла речь на заседании комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования в четверг, 13 мая, передает корреспондент НикВести.

Директор Института государственного управления ЧНУ им. Петра Могилы Владимир Емельянов рассказал членам комиссии о подготовке кадров по данной специальности.

— У меня лицензионный объем по подготовке магистров государственного управления 175 человек. На сегодняшний день 160 с лишним учатся в магистратуре. Каждый год мы получаем государственный заказ от Национального агентства государственной службы Украины. Он колеблется от 80 до 120 человек. Мы ежегодно принимаем участие в конкурсе и из всех вузов Украины получаем на протяжении последних 15 лет государственный заказ. Такой же заказ мы получаем и на повышение квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Два года мы готовим бакалавров публичного управления и администрирования. С этого года у нас будет программа административный менеджмент. Потому что ни школьники, ни родители не понимают, что такое публичное управление и администрирование, — сказал он.

Владимир Емельянов добавил, что институт предлагает финансировать подготовку кадров из бюджета области или бюджетов территориальных громад в связи с тем, что в недавно созданных громадах наблюдается «полный провал».

— Если взять прошлые годы, когда бакалаврат был неполным высшим образованием, в органах государственной власти 30% людей работали без полного высшего образования, нарушая закон. На сегодняшний день, если проанализировать органы местного самоуправления, в связи с реформами, созданием ОТГ, вообще полный провал, и большинство руководителей ОТГ не понимают, что нужно иметь кадровый потенциал, чтобы разрабатывать программы социально-экономического развития, заниматься экономикой, социальной работой, образованием и так далее, — сказал директор института.

По словам Владимира Емельянова, обычным выпускникам сложно поступить на специальность.

— На бакалаврат государственный заказ по всей Украине всего 100 человек. Публичное управление и администрирование входят в четверку специальностей, имеющих фиксированный балл поступления — это медицина, юриспруденция, публичное управление и администрирование и международные отношения. Чтобы поступить на публичное управление и администрирование, абитуриенту нужно иметь не меньше 140 баллов ВНО, — сказал он, добавив, что в его институт поступают с баллами 190-195.

Оплатить контрактную форму обучения посильно не каждой семье. По расчетам института, это обходится больше чем в 50 тысяч гривен за 4 года на одного студента.

— Поэтому обычному школьнику, например, из сельской местности практически невозможно поступить. Только на контракт. Стоимость контракта, на сегодняшний день, это 70% от стоимость государственного заказа, у нас выходит до 17 тысяч. Мы дали расчеты, на одного студента на протяжении 4 лет выходит 52 тысячи и т.д. — сказал директор.

В итоге комиссия рекомендовала ОГА рассмотреть обращение института и возможность финансирования заказа.

Напомним, перед принятием бюджета области на 2021 год глава партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин озвучил условия, при которых фракция была готова поддержать бюджет. Основным условием являлось финансирование регионального заказа по подготовке кадров для аграрного сектора в Николаевском национальном аграрном университете.