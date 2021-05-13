Администрация Корабельного района Николаева опубликовала данные о количестве маршруток которые обслуживают район по состоянию на 13 мая.

Пять частных перевозчиков выпустили на 14 маршрутов в Корабельном районе 135 маршруток, говорится в сводной таблице, опубликованной на сайте администрации.

Отметим, что данная информация возмутила пользователей Facebook-группы «Корабельный край». Люди не верят, что представленное количество маршруток действительно вышло сегодня на свои маршруты.

Как сообщалось ранее, сегодня 13 мая жители Корабельного района жаловались на проблемы в работе транспорта. На остановках скапливались огромные очереди людей.