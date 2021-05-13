В Корабельном районе Николаева проблема с транспортом — горожане собираются в очереди на остановках.

Об этом сообщил Виктор Головин на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фотографию конечной остановки «Океан», на которой стоят десятки человек.

— Очень милое зрелище с утра перед работой. Люди не могут добраться до работы, очереди на остановках бешеные, маршруток мало, — прокомментировал Виктор Головин.

Другая жительница Николаева Алена Филинская поделилась видео, на котором также видно длинные очереди из людей, ожидающих транспорт.

— Постоянные проблемы с транспортом, стоишь в очереди и не можешь никуда доехать. Добавьте ещё маршруты как в город, так и с города. Потому что это большая проблема, которую нужно срочным образом решить, — попросила горожанка.

Напомним, очереди возникли на остановках по всему городу 5 апреля, в первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве.

Уже в мае жители микрорайона Матвеевка жаловались на работу автобусов, которые курсируют по маршруту № 54. В частности, они сообщили о том, что интервал между автобусами во время рабочей перевозки утром в среду, 5 мая, составил 40 минут.