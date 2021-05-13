К концу 2021 года по всей Украине установят около 300 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, цитирует Экономическая правда.

Антон Геращенко рассказал, что сейчас уже установлено 92 таких комплекса, до 1 июня их будет 130, а к концу года запланировано около 400. По его словам, каждая такая камера позволяет уменьшить количество ДТП втрое.

Он также рассказал о планах применения в будущем модели по примеру шведской «vision zero», имеющий целью уменьшить смертность на дорогах до нулевого показателя.

Напомним, 22 марта на автомобильной дороге М-05 (Киев — Одесса) начала работать камера фото- и видеофиксации правонарушений, которая будет контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.