Местная жительница возмутилась дорожным покрытием в Матвеевке, которое недавно отремонтировали.

Фото покрытия после ремонтных работ опубликовала Катерина Аигелова в Facebook.

По словам женщины, яму, через которую не могли проехать автобусы, «заделали для галочки».

— Я в шоке, ну почему такие бессовестные рукожопы, работают в таких организациях , пол года жители Матвеевки ходили по всем инстанциям, умоляли заделать ямы( которые оставили газовые службы), так как автобусы просто не могли проехать. И вот оно чудо, приехали, наляпали асфальтом, дырку, где нехватило сообразительности залить асфальтом — засыпали камушками, рядом ещё одна дыра, но её не заметили. Вопросики: какого лешего с каждого литра топлива вычитают определённую сумму на дороги, с наших налогов живут эти товарищи и качество дорожного полотна хуже некуда, — возмутилась жительница Матфеевки.

Женщина добавила, что после ремонта дороги отменили часть маршрутов, до этого ходивших в Матвеевку на постоянной основе.

— Но это не все, одну яму залотали, так теперь маршруты убрали, цену повысили, а у автобусов больших заканчивается лицензия в июне. Дорогие градоначальники, когда Вы прекратите издеваться над жителями Матвеевки, мы все работаем в городе и платим налоги, — воопрошает Катерина Аигелова.

Напомним, в Центральном районе Николаева жители Матвеевки перед Пасхой и майскими праздниками провели субботники в парке Славы, лесу и на берегу реки. При этом горожане возмутились, что так и не дождались помощи в благоустройстве от главы администрации Центрального района Николаева Александра Березы.