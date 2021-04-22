В Центральном районе Николаева жители Матвеевки перед Пасхой и майскими праздниками провели субботник в парке Славы, лесу и на берегу реки. При этом горожане возмутились, что так и не дождались помощи в благоустройстве от главы администрации Центрального района Николаева Александра Березы.

Фото и видео с места работ опубликовала Катерина Ангелова в Facebook.

Небезразличные николаевцы собрали мусор, покрасили качели, лавочки, обрезали деревья и собрали стекло.

— Александр Береза и не думает заниматься уборкой улиц, парков, мест для отдыха, все ложится на плечи жителей, - сказано в сообщении.

В итоге матвеевцы призвали руководство Центрального района на сэкономленные от уборки деньги залатать ямы на дороге.

— Это не шутки, пачки обращений в контакт-сервис, все без толку. Может поможете сделать наше место лучше, площадку спортивную развлекательную сделаете для подростков или тротуары за 30 лет, дети над пропастью ходят, - возмущаются горожане.

Глава Администрации Центрального района Николаева Александр Береза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Ранее сообщалось, что николаевцы жалуются на кучи мусора в центре города.