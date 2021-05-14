По состоянию на пятницу 14 мая в Николаевской области зарегистрировано 285 новых случая COVID-19, 158 из них в Николаеве. 5 пациентов умерли от последствий болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из всех 65 864 (+285) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 41794 (+158)

Первомайск - 2857 (+4)

Южноукраинск - 1923 (+13)

Вознесенск - 1787;

Очаков - 1271.

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 110 случаев коронавирусной болезни.

Заболевание также установлено у 2213 (+15) работников учреждений здравоохранения.

Кроме того, выздоровели больных за сутки - 145, всего выздоровели - 61 564. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1728.

Напомним, в Украине за последние сутки было зафиксировано 7562 новых случаев коронавируса, 287 человек умерли от последствий COVID-19.

Николаевскую область вернули в «оранжевую» зону карантина из-за повышения случаев инфицирования.