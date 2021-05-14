Николаевские коллекционеры представили традиционную выставку фиалок и кактусов в Выставочном зале на улице Соборная.

Об этом говорится в эфире «Объектив» на НИС-ТВ.

Организаторы выставки – николаевский клуб «Южная фиалка». Клуб существует уже 8 лет и объединил вокруг себя коллекционеров и селекционеров фиалок, кактусов и суккулентов (растения, имеющие специальные ткани для запаса воды – прим.).

Местная жительница Нина Мищенко, которая занимается выращиванием цветов уже 30 лет рассказала, что в её коллекции больше 400 сортов фиалок.

— Для меня фиалка – это самый красивый и неприхотливый в уходе цветок. Если какая неурядица происходит, то смотришь цветок и уже море позитива. И я не знаю, кроме фиалки цветов, чтобы было такое количество изобилия комнатных растений, - отметила Нина Мищенко.

Выставка будет проходить до воскресенья 16 мая.

Напомним, в феврале этого года, накануне 14 февраля в Николаеве проходила цветочная выставка в центре города.