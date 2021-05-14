На автодорогах Николаевской области Н-24 Благовещенское-Николаев и М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск дорожники ликвидировали глубокие аварийные ямы.

Об этом говорится в сообщении Службы автомобильных дорог Николаевской области.

В Службе также рассказали рассказали, что мелкие повреждения на дорожном покрытии устраняют при помощи пневмо-струйной технологии.

— Быстрый и качественный ремонт поврежденных участков дороги выполняется без выполнения дополнительных подготовительных работ и разламывания дорожного полотна. Движение можно восстанавливать сразу после окончания ремонта. Все это значительно упрощает и ускоряет весь технологический процесс, — отметили преимущества технологии в САД.

Напомним, в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» на Николаевщине дорожники начали капитальный ремонт нового участка трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.