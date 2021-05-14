Патрульные забрали в отдел пьяного николаевца до выяснения обстоятельств. Тот резко отреагировал и подрался с патрульным, за это на него завели уголовное дело.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Вчера, 13 мая, правоохранители отвезли в отдел полиции пьяного мужчину с улицы Архитектора Старова. В отделении тот начал дебоширить и нанес удар правоохранителю.

Мужчину задержали в порядке 208 статьи Уголовного кодекса Украины.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей», за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения дебоширу.

Напомним, в селе Шевченково Николаевской области мужчина поссорился с соседкой и вызвал полицию, а когда правоохранители приехали на вызов и стали выяснять обстоятельства, ударил одного из них кулаком в лицо.