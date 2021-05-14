Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал три новые услуги, которые появятся в приложении «Дія» c 17 мая.

Об этом он написал в своем Facebook.

С понедельника в приложении появятся:

— Изменение места регистрации онлайн:

По словам Федорова к пилотному проекту с электронной изменением регистрации места проживания присоединились Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно. В течение года услугу планируют масштабировать на всю страну.

— Услуга «Дія.Підпис»:

Она позволит получать все услуги онлайн со смартфона. «Дія.Підпис» можно будет использовать во всех ситуациях, в которых сейчас требуется подпись.

— Онлайн-регистрация ФОПа.

По словам Михаила Федорова, запуск регистрации ФОПа в приложении «Дія» позволит значительно упростить процесс рассмотрения заявки.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что зарегистрированные в приложении «Дія» все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса вне очереди уже в ближайшие выходные.