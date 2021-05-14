В российском Новосибирске провели чемпионат по скоростному рытью могил. Соревнования предусматривало три шкалы — аккуратность, размер могилы и техника выкапывания. Копальщики могли рассчитывать на денежный приз.

Об этом пишет Фонтанка

Для победы участникам нужно было выкопать яму размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. С задачей не справились две команды, а сборная из российского Омска стала призером — двое импровизированных могильщиков выполнили конкурсное задание за 38 минут. Их соперниками повезло меньше.

По словам организаторов традиционного конкурса «Могильный беспредел», цель мероприятия — повысить уровень исполнения похоронных работ и привлечь внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.

Присутствующий на соревнованиях священник РПЦ Сергий Ватюшин пожелал участникам соревнований «помощи Божией».

— Выставка приурочена к Ночи музеев, когда ещё звучит радостный возглас «Христос Воскресе». Кладбище — от слова клад. Как драгоценные сокровища, мы сокрываем тела наших близких в ожидании всеобщего воскресения. Без традиций невозможно развитие народа. Надеюсь, что сотрудничество РПЦ и погребальной общественности будет продолжаться и впредь, — раскрыл семантику понятия поп.

Напомним, Николаевская ритуальная служба призвала горожан соблюдать карантин.