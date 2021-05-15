Общественного активиста на Николаевщине Александра Алексеенко обвинили в нападении на полицейского и краже 9 тысяч гривен из автомобиля жителя Новой Одессы, которого тот уличил в незаконном вывозе песка из местного леса.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В среду, 12 мая, в Центральном районном суде Николаева состоялось заседание по обвинению Александра Алексеенко в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 345 и статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Александр Алексеенко

Отметим, что накануне Александр Алексеенко обратился в редакцию НикВести. Он рассказал, что больше 5 лет пытается бороться с нелегальной добычей и вывозом песка с территории соснового леса, который находится вблизи Новой Одессы. Активист утверждает, что местная полиция сфабриковала против него дело именно из-за его борьбы с незаконным вывозом песка.

Прокурор Роман Калач Судья Сергей Медюк Справа адвокат защиты Сергей Корец, слева - обвиняемый Александр Алексеенко

Александра Алексеенко обвиняют в том, что он якобы укусил за руку сотрудника полиции Артема Петрова.

Артем Петренко

Инцидент между мужчиной и сотрудниками полиции произошел 15 февраля 2019 года на территории рынка в Новой Одессе. Сотрудники полиции Артем Петров, Андрей Майденко и Александр Вареник, встретив там Александра Алексеенко, приняли решение его задержать для дачи показаний по жалобе работницы полиции Ольги Остапенко, которую активист якобы оскорбил ранее. Однако Александр Алексеенко отказался следовать с полицейскими. Артем Петров утверждает, что мужчина начал агрессивно себя вести и нападать на него.

— Александр Алексеенко начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурными словами и схватил меня рукой за форму, то есть за значок, - отметил Артем Петров.

В свою очередь, полицейский схватил Александра Алексеенко за руку. Однако, по его словам, Александр Алексеенко укусил до крови верхнюю часть кисти его руки. В это время напарник Артема Петрова Александр Вареник помог надеть наручники на Александра Алексеенко, а Андрей Майденко снимал задержание на видеокамеру своего мобильного телефона, так как специальных нагрудных камер на них в тот момент не было.

Отметим, что в отделе коммуникации полиции Николаевской области тогда сообщили, что правоохранители при задержании обнаружили в куртке Александра Алексеенко «куклу вуду» и намерены ходатайствовать о назначении ему психиатрической экспертизы.

«Свой отказ мужчина продемонстрировал агрессией – во время общения набросился на участкового и прокусил ему руку. Правонарушителя доставили в отделение полиции, где в его куртке обнаружили «куклу вуду». Полицейские будут ходатайствовать о назначении мужчине судебно-психиатрической экспертизы с целью определения его вменяемости», - сообщили в полиции.

Александр Алексеенко, с свою очередь, продемонстрировал в суде оригинал протокола, составленный в отделении полиции, на котором отсутствует его имя. Задержание Александра Алексеенко происходило без понятых. Из свидетелей со стороны Артема Петрова были лишь его коллеги.

Что касается укуса, то Артем Петров заявил, что обратился за медицинской помощью, но больничного не оформлял.

Александр Алексеенко в комментарии НикВести отметил, что потерпевший Артем Петров постоянно его оскорбляет, и что 12 мая он в первый раз за 2 года явился на заседание суда. В подтверждении своих слов Алексеенко предоставил документ, в котором указывается, что Артем Петров, встретив его 27 декабря 2019 года, начал его обзывать и угрожать ему. Сам полицейский Артем Петров эти показания отрицал, и его слова подтвердили двое коллег и трое понятых с фамилиями Пупкин, Залупкин и Кривуля, о чем говорится в предоставленной активистом справке по результатам внутренней проверки в полиции.

Этот документ подписал тогда начальник сектора кадрового обеспечения Новоодесского отдела полиции Александр Иосифов, также он был одобрен начальником Новоодесской полиции Иваном Жуком.

По информации Единого госреестра деклараций Александр Иосифов уволился в мае 2020 года, сейчас работает начальником отдела по работе с персоналом Территориального управления Службы судебной охраны в Кировоградской области.

Иван Жук, судя по информации госреестра не был уволен, так как декларация об увольнении с поста начальника полиции отсутствует. Судя по поданной им декларации в феврале этого года, Жук стал начальником Кременчугского районного отделения полиции в Полтавской области.

Александр Алексеенко рассказал, что неоднократно обращался в полицию на линию 102 когда, когда становился свидетелем фактов воровства песка. На этой почве, по его словам, и возникла неприязнь сотрудников полиции к нему, дела не открывались, либо закрывались без надлежащего расследования, а к ответственности никто не привлекался. Когда Главное управление Нацполиции в Николаевской области проводило проверку работы новоодесского отдела полиции, начальник Сектора кадрового обеспечения подготовил справку, в которой объяснял причины отсутствия расследования по заявлению Александра Алексеенко на Артема Петрова. В этой справке полицейские ссылались на показания «очевидцев» Пупкина, Залупкина и Кривули.

Кроме того, по словам Александра Алексеенко местная полиция сфабриковала на него и второе дело – о краже денег из автомобиля «ЗИЛ» у Владимира Вавилова после того, как активист обратился в полицию с заявлением о том, что тот занимается песочным браконьерством.

— Они постоянно игнорируют мои заявления и покрывают незаконную добычу и вывоз песка. Вавилов тоже лишь раз явился в суд, - сказал Александр Алексеенко.

Александр Алексеенко также рассказал, что дело о краже на него открыли 29 мая 2018 года.

— Якобы по словам свидетелей они видели меня в машине «ЗИЛ», но в то время я давал официальные показания на Вавилова, - говорит Александр Алексеенко.

Он также добавил, что не один раз фиксировал как Владимир Вавилов вывозит песок. Один из таких случаев Алексеенко предоставил запись видео и фото. По его словам 28 июля 2020 года Владимир Вавилов вывозил песок.

Также он показал и свое обращение по данному делу. В заявлении указано, что Вавилов купил и перевозил щебень, хотя на видео четко видно, что в грузовом отсеке машины находится песок.

Александр Алексеенко говорит, что в 2015 году он тоже хотел набрать песка для личных нужд, однако один из местных жителей указал ему, что за это нужно платить. В итоге Александр Алексеенко в качестве общественного активиста пытался не раз препятствовать незаконной добыче песка.

Ранее НикВести писали, что Николаевской облгосадминистрации известно о незаконной работе 13 карьеров по добыче полезных ископаемых в регионе.