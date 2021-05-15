За прошедшие сутки в Украине выявили 6 796 новых случаев коронавирусной болезни. Умерли 322 человека.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Всего было госпитализировано 2197 человек. Выздоровели — более 17 тысяч украинцев.

За сутки провели 76 496 тестирований (в частности методом ПЦР-34 108, методом ИФА-14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360).

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что зарегистрированные в приложении «Дія» все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса вне очереди уже в ближайшие выходные.

По его словам, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет.