По состоянию на утро 15 мая в Николаевской области зарегистрировано 212 новых случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
В частности, в Николаеве за сутки выявили 122 новых случая, Первомайске — 12, Южноукраинске — 2, Вознесенске — 2, Очакове — 4.
На других административных территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни.
Кроме того, коронавирусом заболел 21 сотрудник учреждений здравоохранения области.
За сутки также выздоровел 421 человек, 9 умерли от последствий болезни. Всего, с начала пандемии, в Николаевской области из-за осложнений, вызванных коронавирусом умерли 1737 человек.
Как сообщалось, в Николаевской области за прошедшие сутки от коронавируса вакцинировался 471 человек. Всего с начала кампании вакцинировано 31 тысячу 39 человек, полностью (две дозы вакцины) — 482.
По состоянию на утро 15 мая в Николаевской области зарегистрировано 212 новых случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
В частности, в Николаеве за сутки выявили 122 новых случая, Первомайске — 12, Южноукраинске — 2, Вознесенске — 2, Очакове — 4.
На других административных территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни.
Кроме того, коронавирусом заболел 21 сотрудник учреждений здравоохранения области.
За сутки также выздоровел 421 человек, 9 умерли от последствий болезни. Всего, с начала пандемии, в Николаевской области из-за осложнений, вызванных коронавирусом умерли 1737 человек.
Как сообщалось, в Николаевской области за прошедшие сутки от коронавируса вакцинировался 471 человек. Всего с начала кампании вакцинировано 31 тысячу 39 человек, полностью (две дозы вакцины) — 482.