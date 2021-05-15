По состоянию на утро 15 мая в Николаевской области зарегистрировано 212 новых случаев COVID-19.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

В частности, в Николаеве за сутки выявили 122 новых случая, Первомайске — 12, Южноукраинске — 2, Вознесенске — 2, Очакове — 4.

На других административных территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни.

Кроме того, коронавирусом заболел 21 сотрудник учреждений здравоохранения области.

За сутки также выздоровел 421 человек, 9 умерли от последствий болезни. Всего, с начала пандемии, в Николаевской области из-за осложнений, вызванных коронавирусом умерли 1737 человек.

Как сообщалось, в Николаевской области за прошедшие сутки от коронавируса вакцинировался 471 человек. Всего с начала кампании вакцинировано 31 тысячу 39 человек, полностью (две дозы вакцины) — 482.