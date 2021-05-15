В Николаевской области за прошедшие сутки от коронавируса вакцинировался 471 человек. Всего с начала кампании вакцинировано 31 тысячу 39 человек, полностью (две дозы вакцины) — 482.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что из общего числа вакцинированных первую дозу вакцины получили 30 тысяч 557 человек, 482 человека уже получили вторую дозу.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 тысяч 796 новых случаев коронавирусной болезни.

Сегодня также начнут вакцинировать приоритетные группы людей, который записались на прививку через приложение «Дія».