Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. По состоянию на 15 мая, Николаевская область вернулась в «желтую зону».

В оранжевую зону вернули Черкасскую область, о чем свидетельствуют новые данные Минздрава.

Черкасская область — это единственный регион, который находится в оранжевой зоне карантина.

Напомним, еще вчера, 14 мая, Николаевская область была определена в «оранжевую зону» карантинных ограничений.

За последние сутки в Николаевской области выявили 212 новых случаев COVID-19.