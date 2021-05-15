С 21 мая 2021 в Николаеве начнется обучение семей, изъявивших желание стать патронатными воспитателями. По состоянию на 15 мая, зарегистрировано восемь кандидатов, которые после обучения, при условии, что получат справку и рекомендации, смогут стать патронатной семьей.

Об этом рассказала заместитель директора Николаевского областного центра социальных служб Марина Кручинова, пишет «Суспільне Миколаїв»

Семья патронатного воспитателя — это форма временного семейного воспитания детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В Украине эта форма воспитания действует с 2016 года.

По состоянию на 15 мая, в Николаевской области действует три семьи патронатных воспитателей. Две из них проживают в Баштанском районе, еще одна в городе Вознесенск. Всего на их воспитании находились 20 детей.

— Патронатные семьи дают возможность ребенку не попасть в центры социально-психологической реабилитации, приюты или другие институциональные формы воспитания, которые не смогут заменить семью, — рассказала Марина Кручинова.

В патронатную семью ребенок попадает на 3-6 месяцев, иногда на год, в зависимости от ситуации. После этого ребенок возвращается в свою семью.

Патронатным воспитателем могут быть граждане Украины, достигшие совершеннолетия, не имеющие судимость, имеют положительный опыт воспитания собственных детей, ухаживать за ребенком позволяет состояние здоровья. Также у воспитателя должен быть помощник (жена, муж, кто-то из родственников) и документы на жилье (собственное или арендованное).

По словам начальницы отдела повышения профессиональных компетенций поставщиков социальных услуг Ларисы Клоповой, государство поддерживает патронатные семьи. По состоянию на май 2021, на каждого ребенка выплачивается 2,5 прожиточных минимума соответственно его возрасту. Для ребенка до шести лет — 6723 грн ежемесячно, с шести до восемнадцати лет — 8382 грн ежемесячно.

— Деньги должны расходоваться на уход и воспитание ребенка, медицинские осмотры, обучение, посещение биологической семьи и тому подобное. Дополнительно на нужды семьи предоставляется единоразовая денежная награда — 11 350 грн, — рассказала Лариса Клопова.

Кроме этого, государство выплачивает страховые взносы: семьи имеют страховой трудовой стаж работы, дающий возможность в будущем получать пенсию.

Напомним, получателями «пакета малыша» могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.