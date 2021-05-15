Прощание с директором Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеславом Симченко состоится в понедельник, 17 мая, в городе Одесса.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Татьяна Жаренова.

Начало отпевания: 12:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, Соборная площадь, 3 (Одесса).

Она отметила, что из Николаева для всех желающих будет организован транспорт туда-обратно. Сбор с 7:30 до 8:15 на улице Садовой и проспекте Центральном (напротив церкви).

— Отъезд в Одессу в 8:15. Пожалуйста, обязательно сообщите о своем желании поехать в вайбер или телеграмм по номеру 0935649130 (пресс-секретарь Татьяна Жаренова), чтобы мы смогли всех обеспечить транспортом. Отъезд автобусов обратно в Николаев ориентировочно в 15-16 часов, — написала Татьяна Жаренова.

Как сообщалось, на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.