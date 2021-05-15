Николаевская область по проценту от эпидемического порога уже соответствует «зеленой зоне» карантина в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным за 14 мая, уровень заболеваемости коронавирусом в Николаевской области составляет 36,4% от эпидемического порога.

Этот показатель Николаевской, а также еще 8 регионов в сводной таблице Министерства здравоохранения отмечен маркером «зеленой зоны».

Однако коэффициент выявления случаев COVID-19 близится к границе допустимой нормы (не более 20%) и составляет — 19,3%.

Как сообщалось, сегодня Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. По состоянию на 15 мая, Николаевская область вернулась в «желтую зону».