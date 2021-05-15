Прощание с известным николаевским историком-краеведом, кандидатом исторических наук, доцентом Владимиром Щукиным состоится в Николаеве 17 мая.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета областного совета национальных обществ Михаил Гольденберг.

— Церемония прощания с покойным состоится в понедельник, 17 мая в 15.00 по адресу: улица 1-я Слободская угол Б.Морской. Просьба родных – не приносить венки и корзины, так как будет кремация, — сообщил Михаил Гольденберг.