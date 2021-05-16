В Лондоне у Букингемского дворца в субботу, 15 мая, появились 125 деревянных слонов.

Об этом сообщает BBC.

Данная экспозиция призвана продемонстрировать возможность мирного сосуществования людей и животных в современном мире.

Организовали акцию активисты природоохранной группы Elephant Family, занимающейся защитой азиатских слонов от вымирания.

Деревянные модели слонов изготовили коренные народы гор Нилгири на юге Индии.

После перформанса слонов выставят в лондонских парках, а затем деревянные модели будут выставлены на продажу за 30 000 фунтов за каждую.

Вырученные деньги пойдут на различные природоохранные цели.

Ранее сообщалось, что в индийском районе Нагаон штата Ассам нашли мертвыми по меньшей мере 18 диких слонов: животные погибли в лесу от удара молнии.