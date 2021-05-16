Великобритания планирует увеличить втрое показатели высадки деревьев в течение следующих трех лет для достижения цели – чистого нулевого выброса углерода к 2050 году в рамках борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Великобритании

Великобритания стремится продолжать свои экологические мероприятия и поощрять другие страны делать то же самое.

Министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис объявит, что показатели создания лесных массивов втрое увеличатся до мая 2024 года, когда в год будут высаживать около 7000 гектаров лесных массивов.

В заявлении не указано других деталей плана, не сказано, сколько будет стоить схема посадки или как она финансируется.

Напомним, США и Китай договорились о сотрудничестве в области изменения климата после двух дней встреч на высоком уровне в Шанхае.