Принятие на вооружение самолета ДРЛО на базе Ан-178 планируется в рамках третьего этапа развития ВВС ВСУ, который расписан до 2035 года.

Об этом информирует сайт Крылья.

Сообщается, что к 2030 году в ходе второго этапа развития Воздушных Сил Украины будут открыты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту создания самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ан-178.

А принятие самолета на вооружение планируется в рамках третьего этапа развития ВС Украины, то есть до 2035 года.

На воздушном судне авиаконструкторы планируют установить двустороннюю антенную решетку с электронным сканированием, которая будет расположена в прямоугольном корпусе, расположенном над фюзеляжем.

Напомним, Харьковский государственный авиационный завод могут приватизировать в скором времени, в Верховной Раде разрабатывают законопроект: Единственное условие для нового владельца, чтобы завод продолжил выпускать самолеты и не менял устоявшийся профиль.