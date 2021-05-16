По информации на 10:00 16 мая в Николаевской области зафиксировали 131 случай заболевания коронавирусом.

Об этом уведомляет Николаевская ОГА.

В частности, в Николаеве за сутки выявили 59 новых случая, Первомайске — 11, Южноукраинске — 1.

На других административных территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной болезни.

Кроме того, коронавирусом заболели 7 сотрудников учреждений здравоохранения области.

За сутки также выздоровели 127 человек, 5 скончались от последствий болезни. Всего, с начала пандемии, в Николаевской области из-за осложнений, вызванных коронавирусом умерли 1772 человека.

Ранее НикВести сообщали, что на Николаевщине продолжается иммунизация, за сутки в медпунктах успели вакцинировать 135 человек.