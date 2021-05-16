На Николаевщине продолжается иммунизация, за сутки в медпунктах успели вакцинировать 135 человек.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Всего за прошедшие 24 часа, 15 мая, в Украине привили 6164 человек.

Больше вакцинировали в Одесской (482 человека) и Черновицкой (436 человек) областях (436 человек), меньше всего – в Черкасской (57) и Закарпатской (80).

Отмечается, что прививки делались 142 мобильными бригадами по иммунизации в 308 пунктах прививки.

Завершить весь цикл иммунизации, получив две дозы вакцины, успели 17 086 человек, двое из них получали первую дозу за границей.

Сегодня прививают тремя видами вакцин — индийской AstraZeneca (Covishield) (также используют аналог южнокорейского производства), китайской CoronaVac и американской Pfizer.

От начала кампании в Украине привито 939 238 человек, еще 556 117 человек встали в очередь на вакцинацию.

Напомним, в Николаевской области за прошедшие сутки от коронавируса вакцинировался 471 человек. Всего с начала кампании вакцинировано 31 тысячу 39 человек, полностью (две дозы вакцины) — 482.