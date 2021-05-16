В Николаеве появится короткий вариант маршрута № 91 — автобус будет выезжать из Корабельного и идти до междугороднего Автовокзала. Первые рейсы начнутся уже со следующей недели, с 17 мая.

Об этом сообщают в управлении транспорта.

Транспортная линия призвана облегчить ситуацию с пассажирскими перевозкам в час пик для Корабельного района. Жители Корабельного смогут быстрее добираться до работы в Ингульском и Центральном районах.

Напомним, в Николаеве изменят движение коммунальных автобусов и некоторых троллейбусов на время карантинных ограничений — они будут курсировать по «коротким» маршрутам.