В Николаеве изменят движение коммунальных автобусов и некоторых троллейбусов на время карантинных ограничений — они будут курсировать по «коротким» маршрутам.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

«Утром 5 апреля на городских маршрутах наблюдалось существенное уменьшение количества частного общественного транспорта. В городском совете состоялось совещание по урегулированию пассажирских перевозок в часы, определенные региональной и городской комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение временно ввести курсирование коммунального транспорта по «коротким» маршрутам, чтобы обеспечить подвоз николаевцев к основным транспортным магистралям», — отметили в горсовете.

Сегодня, 5 апреля, во время вечерней «рабочей» перевозки, изменится маршрут автобусов:

маршрут № 91 будет курсировать из Корабельного района к междугородному автовокзалу;

маршрут № 81 — из Ракетного урочища до улицы Садовой;

маршрут № 51 — из Терновки до Пушкинского кольца.

Движение трамваев будет происходить по привычным маршрутам. С завтрашнего дня на линии выйдут дополнительные единицы электротранспорта. В целом количество трамваев на маршрутах будет составлять 46 единиц, троллейбусов — 48 единиц.

Кроме того, принято решение дополнительно выпустить троллейбусы на «короткие» маршруты:

от Пушкинского кольца до Терновской развилки;

от междугородного автовокзала до Центрального стадиона.

На дополнительном подвижном составе будут информационные указатели.

«Просим николаевцев учесть данную информацию при передвижении по городу. Городской коммунальный транспорт будет работать в усиленном режиме, чтобы максимально сократить неудобства для граждан во время усиленного карантина», — добавили в горсовете.

Ранее жительница Николаева показала, как коммунальный автобус, курсирующий по маршруту № 91, приехал на конечную остановку с практически полностью занятыми местами для сидения.

Как сообщалось, сегодня, 5 апреля, первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжает дежурить на дорогах.

На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.

Напомним, что ранее комиссия по ТЭБ и ЧС разрешила перевозить пассажиров только спецпропускам.

Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу.