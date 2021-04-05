В Николаеве изменят движение коммунальных автобусов и некоторых троллейбусов на время карантинных ограничений — они будут курсировать по «коротким» маршрутам.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
«Утром 5 апреля на городских маршрутах наблюдалось существенное уменьшение количества частного общественного транспорта. В городском совете состоялось совещание по урегулированию пассажирских перевозок в часы, определенные региональной и городской комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение временно ввести курсирование коммунального транспорта по «коротким» маршрутам, чтобы обеспечить подвоз николаевцев к основным транспортным магистралям», — отметили в горсовете.
Сегодня, 5 апреля, во время вечерней «рабочей» перевозки, изменится маршрут автобусов:
Движение трамваев будет происходить по привычным маршрутам. С завтрашнего дня на линии выйдут дополнительные единицы электротранспорта. В целом количество трамваев на маршрутах будет составлять 46 единиц, троллейбусов — 48 единиц.
Кроме того, принято решение дополнительно выпустить троллейбусы на «короткие» маршруты:
На дополнительном подвижном составе будут информационные указатели.
«Просим николаевцев учесть данную информацию при передвижении по городу. Городской коммунальный транспорт будет работать в усиленном режиме, чтобы максимально сократить неудобства для граждан во время усиленного карантина», — добавили в горсовете.
Ранее жительница Николаева показала, как коммунальный автобус, курсирующий по маршруту № 91, приехал на конечную остановку с практически полностью занятыми местами для сидения.
Как сообщалось, сегодня, 5 апреля, первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжает дежурить на дорогах.
На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.
Напомним, что ранее комиссия по ТЭБ и ЧС разрешила перевозить пассажиров только спецпропускам.
Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу.
Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
В Николаеве изменят движение коммунальных автобусов и некоторых троллейбусов на время карантинных ограничений — они будут курсировать по «коротким» маршрутам.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
«Утром 5 апреля на городских маршрутах наблюдалось существенное уменьшение количества частного общественного транспорта. В городском совете состоялось совещание по урегулированию пассажирских перевозок в часы, определенные региональной и городской комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение временно ввести курсирование коммунального транспорта по «коротким» маршрутам, чтобы обеспечить подвоз николаевцев к основным транспортным магистралям», — отметили в горсовете.
Сегодня, 5 апреля, во время вечерней «рабочей» перевозки, изменится маршрут автобусов:
Движение трамваев будет происходить по привычным маршрутам. С завтрашнего дня на линии выйдут дополнительные единицы электротранспорта. В целом количество трамваев на маршрутах будет составлять 46 единиц, троллейбусов — 48 единиц.
Кроме того, принято решение дополнительно выпустить троллейбусы на «короткие» маршруты:
На дополнительном подвижном составе будут информационные указатели.
«Просим николаевцев учесть данную информацию при передвижении по городу. Городской коммунальный транспорт будет работать в усиленном режиме, чтобы максимально сократить неудобства для граждан во время усиленного карантина», — добавили в горсовете.
Ранее жительница Николаева показала, как коммунальный автобус, курсирующий по маршруту № 91, приехал на конечную остановку с практически полностью занятыми местами для сидения.
Как сообщалось, сегодня, 5 апреля, первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжает дежурить на дорогах.
На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.
Напомним, что ранее комиссия по ТЭБ и ЧС разрешила перевозить пассажиров только спецпропускам.
Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу.
Напомним, глава ОГА Виталий Ким сообщил, что если в течение следующей недели не улучшатся ковидные показатели, общественный транспорт в Николаеве остановят.