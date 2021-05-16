Мэр Александр Сенкевич отметил, что если в Николаеве не поднять цену на проезд, то ситуация продолжит ухудшаться с каждым днем: все больше водителей начнут сходить с маршрутов и в городе образуется коллапс траффика.

Такую позицию высказал Александр Сенкевич в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Городской глава напомнил, что в последний раз тариф на транспорт повышался в 2018 году и он перестал отвечать нынешним экономическим показателям по понятным причинам.

— Последний раз повышался тариф на перевозку в 18 году, с тех пор много чего поменялось: инфляционные процессы, поднятие стоимости запчастей, горючки, к которой относятся не только бензин, газ и дизельное топливо, но и масла, — рассказал Александр Сенкевич.

Он подчеркнул, что власть и сейчас контролирует состояние машин, которые выходят на маршруты, отбраковывая откровенно старые автомобили.

— На сегодняшний день предполагаемая цена не отвечает экономическому расчету. Но это позволит работникам транспортной сферы выживать и не уходить с маршрутов, не хранить свой транспорт, а начать его ремонтировать. Мы точечно отрабатываем по сообщениям в сети те маршрутки, которые находятся в плохом состоянии, запрещаем выходить им на маршруты, контролируем с полицией. Но на самом деле нужно понимать, работники транспортной среды такие же люди, у которых задача не просто кататься по городу и развозить людей, а кормить семью и наполнять ее бюджет. При всем нашем отношении к транспортной сфере, если мы не дадим зарабатывать людям, они займутся другой работой, уйдут в другие сферы, у нас не будет транспорта как такового, — рассказал Александр Сенкевич.

Мэр указал, что власть ставит большие надежды на коммунальные транспорт, который активно развивается в последние годы.

— Мы продолжаем работу в сфере развития коммунального транспорта, сейчас у нас уже подписан договор на поставку 40 троллейбусов обычных, заканчивается финальная процедура по определению победителя с Европейским банком реконструкции и развития по 20 троллейбусам с автономным ходом. Уже в финальной стадии находится объявление торгов по закупке автобусов на сжигаемом топливе по типу тех, которые у нас сегодня есть. В дальнейшем мы должны стремиться к тому, чтобы покупать автобусы не средней вместимости, а меньшей. Маленькие автобусы, которые должны вместе с маршрутками ездить,— объяснил Александр Сенкевич.

Напомним, с 1 мая, общественный транспорт в Николаеве заработал в обычном режиме — без пропусков и ограничений по времени.