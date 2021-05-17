Британцам снова свободно доступны походы в бар, посещение кинотеатров или встреча с друзьями. Однако премьер Борис Джонсон посоветовал людям осторожно обниматься и уведомил о том, что распространение варианта коронавируса, впервые выявленного в Индии, означает, что окончательное возобновление работы в Великобритании в июне может быть отложено.

Об этом пишет Reuters.

65 миллионов человек получили свободу после четырехмесячной изоляции.

— Вместе мы достигли еще одной вехи в нашей дорожной карте выхода из изоляции, но мы должны сделать этот следующий шаг с большой долей осторожности, — говорится в заявлении Джонсона.

С понедельника в Англии будут разрешены собрания до 30 человек на открытом воздухе, двум семьям будет разрешено встречаться в помещении. Кафе, бары и рестораны снова откроются для обслуживания помещений, жильцам дома-интерната будет разрешено принять пять посетителей. В школах маски перестанут быть обязательными.

— Мы ждали этого давно, — говорит шеф-повар ресторана с тремя звездами Мишлен Клэр Смит.

Ранее НикВести сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил заявил, что собирается выпить пива в пабе после ослабления локдауна в стране.