Натан Коупленд с имплантом мозга решил посоревноваться с макакой, которая способна играть в пинг-понг с имплантом в мозге.

Об этом передает портал Futurism.

Мужчина парализован в результате автомобильной аварии, но сохраняет ограниченную подвижность плеча и руки. В прошлом году он получил имплант мозга от другой компании, который позволяет ему играть в видеоигры. Теперь он хочет дуэли с обезьяной.

— Как только я увидел это, я сказал: «Интересно, смогу ли я победить эту обезьяну», — рассказывает Натан Коупленд про видео с обезьяной, играющей в пинг-понг.

Как и любой чемпион, мужчина серьезно относится к этому вызову и готовится к потенциальной схватке.

— Я готовлюсь и тренируюсь, — обещает он.

Имплант мозга Коупленда называется «массив Юты», и он пользуется им с марта 2020 года. Он часто работает с командой Питтсбургского университета над экспериментами, в которых он перемещает роботизированные руки и управляет компьютерами с помощью имплантата.

С тех пор он может использовать его для поиска в Интернете и даже рисования изображений с помощью приложений для цифровой живописи.

— Это помогло мне пережить пандемию,— рассказал Натан Коупленд.

Напомним, ученые встроили в черепа подобных мышей нейронные импланты. Когда их включили мыши начинали общаться друг с другом. Когда же импланты отключили, общение немедленно прекратилось.