Парламент Южно-Африканской республики рассмотрит законопроект по реформированию института брака, который наделит женщину правом выходить замуж одновременно несколько раз.

О предстоящих изменениях пишет местная радиостанция Jacaranda FM

Документ, подготовленный министерством внутренних дел, призван уравнять в ЮАР сженщин с мужчинами, так как существующее законодательство разрешает последним иметь одновременно несколько жен. К примеру, предыдущий президент ЮАР Джейкоб Зума на законном основании имеет четырех жен.

— Решение о том, чтобы узаконить полиандрию — право женщины иметь сразу несколько мужей, было принято после тщательного рассмотрения вопроса о гендерном равенстве. Закон и в вопросах брака должен одинаково относиться к мужчинам и женщинам, как того требует конституция ЮАР. Существование в стране полигамии требует, чтобы аналогичное право было предоставлено и женщине, разрешив ей на законных основаниях иметь несколько мужей, —подчеркивается в сопровождающем законопроект пояснении.

На данный момент власти ожидают общественного диалога по поводу узаконивания полигамии.

— Данная дискуссия может вызвать у некоторых чувство дискомфорта, но одновременно будет способствовать диалогу как внутри страны, так и в мировом сообществе, — отметили законодатели.

Напомним, китайские власти казнили бывшего руководителя государственной компании China Huarong Asset Management Co. Лая Сяоминя. Его обвиняли в масштабном взяточничестве и многоженстве.