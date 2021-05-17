За минувшие сутки, в Украине, 16 мая, подтвердили 2136 случаев коронавируса, на 1484 меньше, чем за день до этого. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

.Госпитализировано 1260 человек, от осложнений, связанных с течением заболевания, умерло 109 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случая зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Осуществлено тестирований за сутки - 17 306 (в том числе методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944)

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 миллиона 156 тысяч заражения коронавирусом, 1 864 593 выздоровлений от COVID-19, летальных исходов - 48 184.

Напомним, в Италии COVID-смертность и госпитализации снизились на 80% благодаря вакцинации.