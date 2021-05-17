На летний период Укрзализныця добавляет три поезда на южном направлении: Львов - Новоалексеевка, Бердянск, а также Сумы – Одесса и Чернигов (Нежин) – Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Корреспондент.

Так, компания открывает продажу билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск. Первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевка в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня. Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, с Новоалексеевка - в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.

Поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по непарным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по парным числам с 16 июня. Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по непарным числам, обратно - по парным числам.

Напомним, с 6 мая банковские счета «Укрзализниці» арестованы исполнительной службой за невозвращенные долги.