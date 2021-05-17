По результатам 2020 года Государственное космическое агентство отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 810,9 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении финансового плана агентства за 12 месяцев 2020 года, передает Экономическая правда.

В предыдущие годы государственные космические компании тоже работали в убытки.

По результатам 2019 года Государственное космическое агентство отчиталось о 433,8 миллионах гривен убытков. При этом, в 2018 году финансовый отчет завершен с убытком в размере 74,7 миллионов гривен. Убыток за 2017 год составляет 1,2 миллиардов гривен.

В целом космическое агентство управляет 15 государственными компаниями, среди которых 5 компаний получают незначительные прибыли, 5 – глубоко убыточны, 4 предприятия находятся в стадии банкротства, а 1 предприятие вообще не предоставило отчет агентству из-за увольнения всех работников предприятия.

Наибольшие убытки в 2020 году нанесли Южмаш им. А.Н. Макарова – 672,2 миллионов гривен и ГП «Укркосмос» – 137,7 миллионов гривен.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц предприятиях Государственного космического агентства составило 14079 человек, что на 1650 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Среднемесячные расходы на оплату труда работников составляли 8,3 тысяч гривен, на административно-управленческий персонал – 12,6 тысяч гривен, тогда как на директора предприятия – 111 тысяч гривен.

С 2020 года Государственное космическое агентство подчиняется новосозданному Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруским.

В марте сообщалось, что национальные аппараты дистанционного зондирования Земли полетят в космос до 2026 года при достаточном финансировании отрасли.