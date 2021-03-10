Национальные аппараты дистанционного зондирования Земли полетят в космос до 2026 года при достаточном финансировании отрасли.

Об этом сообщает Defense Express.

Национальное КБ «Южное» разработало аппараты наблюдения за планетой «Січ-2-1», «Січ-2М» и «Січ-3-О», которые могут попасть на орбиту к 2026 году. Проект первого спутника уже окончен, сейчас тестируется его начинка для подготовки к запуску.

— Он полностью собран и сейчас проводятся его электрические испытания, это проверка систем на их функционирование. Я могу примерно сказать, что мы больше половины этих испытаний уже выполнили. У нас есть утвержденный генеральный сетевой график работ и мы работаем согласно этому графику. Пока мы не имеем никакого отставания, — рассказал в интервью программе Security Talks главный конструктор космических аппаратных комплексов и систем КБ «Южное» Константин Белоусов.

Напомним, государственное космическое агентство согласовал с Space X запуск национального спутника «Січ» с декабре 2021 года в рамках контракта стоимость в миллион долларов.

Ранее Никвести сообщали, что Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2-30» в декабре этого года.