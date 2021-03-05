Государственное космическое агентство согласовал с Space X запуск национального спутника «Січ» с декабре 2021 года в рамках контракта стоимость в миллион долларов.

Об этом написал глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в своем Facebook.

Нардеп рассказал, что его комитет побывал с выездным заседанием в Днепре, большинство вопросов на нем были о космической отрасли. Он отметил, что цена запуска оказалась в восемь раз ниже той, которая была озвучена в начале переговоров.

— На прошлой неделе наш Комитет экономического развития с участием команды Государственного космического агентства успешно завершил очередной этап переговоров с SpaceX. Эти переговоры продолжались под нашей координацией с участием экс-руководителя ГКА Михаила Льва с декабря 2020 года. Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и в Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной украинской компанией. Стоимость контракта – 1 миллион долларов, — отчитался Дмитрий Наталуха.

Парламентарий добавил, что конструкторское бюро «Южное» может подписать контракт уже к концу недели, а министерство стратегической промышленности подготовили все документы для оплаты аванса и решит технические проблемы.

— Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя - спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины. Космос будет или украинским, или его не существует, — резюмировал Дмитрий Наталуха.

Отметим, Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2-30» в декабре этого года.