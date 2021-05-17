В Украине теперь можно изменить место регистрации онлайн. Сейчас услугой можно воспользоваться в портале «Дiя» только владельцам ID-карт, но в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает такую возможность и для бумажного паспорта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы воспользоваться услугой через «Дiю», нужно заполнить соответствующую заявку (в случае проживания в собственном жилье подтверждение придет автоматически, в случае аренды — владелец должен подтвердить запрос).

Жилье должно быть внесено в реестр недвижимого имущества. Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре, а предварительная регистрация сразу аннулируется, отметил министр.

«Услуга будет оказана в течение суток», — уточнил Федоров.

По его словам, сейчас реализуют экспериментальный проект, к которому присоединятся Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Кривой Рог и Мариуполь. А в течение года услуга будет доступна всей стране.

Кроме того, в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает такую возможность и для бумажного паспорта. Также этим законопроектом будут отменены «штамп о прописке» в паспорте и справка о месте регистрации — документ, который сейчас с собой носят владельцы ID-карты.

Ранее на портале админуслуг «Дія» появился профиль избирателя, где можно просмотреть информацию о месте голосования.