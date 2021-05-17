В понедельник Индия сообщила о дальнейшем снижении числа новых случаев коронавируса, но ежедневные смертельные случаи все еще достигают 4 тысяч. Аналитики утверждают, что подсчет ненадежен из-за отсутствия тестирования в сельских районах, где вирус распространяется быстро.

Об этом передает Reuters.

В течение нескольких месяцев нигде в мире пандемия не нанесла более серьезного ущерба, чем Индия, поскольку новый штамм вируса вызвал всплеск инфекций, число которых ежедневно превышало 400 тысяч.

Эксперты заявили, что даже несмотря на спад за последние несколько дней, нет уверенности в том, что инфекция достигла пика.

— Есть еще многие части страны, которые еще не испытали пика, они все еще растут, — отмечает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Сваминатан указал на «очень высокий» уровень положительных результатов в стране, составляющий около 20% проведенных тестов, как на признак того, что ситуация будет ухудшаться.

— Тестирование по-прежнему неадекватно в большом количестве штатов. И когда вы видите высокие показатели положительности тестов, очевидно, что мы тестируем недостаточно. аким образом, абсолютные числа на самом деле ничего не значат, когда они взяты сами по себе; их нужно принимать в контексте того, сколько тестов было проведено, и процент положительных тестов, — подчеркивает он.

Зафиксировав начало снижения заболеваемости на прошлой неделе, министерство здравоохранения Индии зарегестрировало в понедельник 281 386 новых случаев инфицирования за последние 24 часа, опустившись ниже планки в 300 тысяч заболевших впервые с 21 апреля. Ежедневное число смертей составило 4 106.

При нынешних темпах общее число заболевших в Индии с момента начала эпидемии год назад должно превысить отметку в 25 миллионов в следующие пару дней. Общее количество смертей составило 274 390 человек.

Напомним, власти Индии признали факт сброса в реку Ганг тел жертв коронавируса.