В воскресенье, 16 мая, было снесено одно из известнейших заброшенных строений Харькова — башня элеватора. За действом наблюдало большое количество жителей города, которые пришли посмотреть на последние мгновения «жизни» постройки с более чем вековой истории.

Об этом пишет «Вокргу света. Украина».

На месте снесенной постройки, располагавшейся в районе Южного вокзала, планируют построить жилой микрорайон.

Башню взорвали утром, в 10.00. При осуществлении работ сотрудники коммунальных служб перекрыли движение на улице Евгения Котляра. Взрывчатка была заложена на первом этаже строения, после уничтожения которого остальное здание рухнуло в сторону, подняв большое облако пыли.

Снесенная башня — вторая часть элеватора. Первая — 25-метровое здание, примыкавшее к ней, —взорвали в 2020 году.

Свое существование элеватор вместе с мельницей начал в далеком 1890-м году. В 1913-м нему подвели железнодорожные пути, по которым к зданию вплоть до 50-х годов подвозили зерно. Мельница была взорвана в 1991 году, и тогда руководство города планировало построить на ее месте новую — с макаронным помолом. Проекту, однако, не было суждено сбыться, поскольку он столкнулся с нехваткой финансирования. В заброшенном состоянии комплекс пребывал с 90-х годов. Но элеватор стал любимым местом экстремалов, фотографов и просто туристов.

Ранее в Николаеве около остановки «Рассвет» в Ингульском районе демонтировали временные торговые сооружения, у влалельцев которых не было соответствующих документов.