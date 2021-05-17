Вскоре некоторые регионы Украины могут перейти в зеленую зону карантина.

Об улучшении эпидситуации с коронавирусом шла речь на совещании в Офисе президента сообщает пресс-служба ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что заболеваемость снижается восьмую неделю подряд. На сегодня в Украине 243 тысячи активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.

Также президенту доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение Дія. Всего в Украине вакцинировано 956 тысяч граждан.

— Почти все области сейчас находятся в желтой зоне. Черкасская область - единственная в оранжевой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на зеленый уровень эпидемической опасности, — сказал Денис Шмыгаль.

Также Владимир Зеленский поручил решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.

Президенту также сообщили, что на получение компенсации зарегистрировалис более 360 000 представителей бизнеса, 120 тысячам из них уже осуществлена выплата в целом на миллиард гривен.

Напомним, 15 мая Николаевская область по проценту от эпидемического порога соответствовала «зеленой зоне» карантина в Украине.