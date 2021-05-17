Компания Apple анонсировала музыку с lossless-качеством звука, в сервисе она появится уже в июне этого года.

Анонс размещен на сайте компании.

В Apple заявили, что подписчики сервиса смогут наслаждаться в повышенном качестве всем каталогом, то есть более 75 миллионов композиций. Никакой дополнительной платы за такую возможность компания взымать не станет.

Песни будут запускаться в формате ALAC, при этом конкретное качество пользователи смогут задать самостоятельно в настройках, выбрав нужный битрейт и разрешение для стриминга по WiFi и мобильной связи или загруженных композиций.

Некоторые композиции можно будет проигрывать с объёмным звуком Dolby Atmos. Такой звук позволяет артистам микшировать музыку, чтобы находить уникальные композиционные решения.

Ранее НикВести сообщали, что Apple Music поддержала акцию протеста #TheShowMustBePaused («Шоу должно быть приостановлено»), запущенную накануне в США в рамках Black Out Tuesday в поддержку протестов против системного расизма и жестокости полиции в стране.