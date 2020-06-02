Apple Music поддержала акцию протеста #TheShowMustBePaused («Шоу должно быть приостановлено»), запущенную накануне в США в рамках Black Out Tuesday в поддержку протестов против системного расизма и жестокости полиции в стране.

Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.

Blackout Tuesday — кампания, организованная музыкальной индустрией в поддержку Black Lives Matter после того, как гражданин Миннеаполиса Джордж Флойд был убит полицией в ходе своего ареста.

«Во вторник, 2 июня, Apple Music будет соблюдать Black Out Tuesday. Мы используем этот день для размышений и планирования действий по поддержке чернокожих художников, чернокожих артистов и чернокожих сообществ», — говорится в сообщении.

Так, при запуске Apple Music сегодня многие пользователи устройств Mac и iOS получают сообщение, вместо обычных разделов «Для вас», «Обзор» и «Радио», вместе с кнопкой «Слушать вместе», которая ссылается на вышеупомянутую станцию.

Напомним, протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.