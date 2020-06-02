Apple Music поддержала акцию протеста #TheShowMustBePaused («Шоу должно быть приостановлено»), запущенную накануне в США в рамках Black Out Tuesday в поддержку протестов против системного расизма и жестокости полиции в стране.
Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.
Blackout Tuesday — кампания, организованная музыкальной индустрией в поддержку Black Lives Matter после того, как гражданин Миннеаполиса Джордж Флойд был убит полицией в ходе своего ареста.
«Во вторник, 2 июня, Apple Music будет соблюдать Black Out Tuesday. Мы используем этот день для размышений и планирования действий по поддержке чернокожих художников, чернокожих артистов и чернокожих сообществ», — говорится в сообщении.
Так, при запуске Apple Music сегодня многие пользователи устройств Mac и iOS получают сообщение, вместо обычных разделов «Для вас», «Обзор» и «Радио», вместе с кнопкой «Слушать вместе», которая ссылается на вышеупомянутую станцию.
Напомним, протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.
Как сообщалось, в США с начала протестов в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда арестованы около 4 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные протесты, вспыхнувшие после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
|
Преодолеем коронавирус! Поможем людям сообща!Анатолий Дюмин
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
Apple Music поддержала акцию протеста #TheShowMustBePaused («Шоу должно быть приостановлено»), запущенную накануне в США в рамках Black Out Tuesday в поддержку протестов против системного расизма и жестокости полиции в стране.
Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.
Blackout Tuesday — кампания, организованная музыкальной индустрией в поддержку Black Lives Matter после того, как гражданин Миннеаполиса Джордж Флойд был убит полицией в ходе своего ареста.
«Во вторник, 2 июня, Apple Music будет соблюдать Black Out Tuesday. Мы используем этот день для размышений и планирования действий по поддержке чернокожих художников, чернокожих артистов и чернокожих сообществ», — говорится в сообщении.
Так, при запуске Apple Music сегодня многие пользователи устройств Mac и iOS получают сообщение, вместо обычных разделов «Для вас», «Обзор» и «Радио», вместе с кнопкой «Слушать вместе», которая ссылается на вышеупомянутую станцию.
Напомним, протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.
Как сообщалось, в США с начала протестов в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда арестованы около 4 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные протесты, вспыхнувшие после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.