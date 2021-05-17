Республика Науру, небольшое островное государство, расположенное к северо-востоку от Австралии, объявила, что официально вакцинировала каждого взрослого в стране от COVID-19.

Об этом сообщает AFP.

Правительство Науру заявляет, что оно установило мировой рекорд, сделав прививку – 108 процентам своего населения. В этой цифре нет ошибки, власти уверяют, что у государства было достаточно вакцин, чтобы охватить как все взрослое население, так и иностранцев, которые случайно оказались на острове.

В общей сложности привививку сделали 7 392 людям.

— Национальная целевая группа по коронавирусу чрезвычайно довольна этим результатом мирового рекорда и благодарит всех на Науру за то, что они сыграли свою роль в обеспечении свободы и безопасности Науру от COVID, — говорится в заявлении правительства страны.

Науру смогла получить вакцины AstraZeneca в рамках программы Covax, усилий, координируемых Всемирной организацией здравоохранения, в рамках которой более богатые страны субсидируют стоимость вакцин против COVID для своих более бедных соседей. Программа пользуется широкой поддержкой во всем мире, но США и Китай отказались от нее.

Напомним, с понедельника, 17 мая, в Польше можно будет записать на вакцинацию препаратом компании Pfizer детей с 16 лет.