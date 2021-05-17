Известный украинский руфер Mustang Wanted, который в 2014 году разрисовал звезду сталинской высотки в Москве, поднялся на недостроенный небоскреб в Братиславе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на словацкие СМИ.

В Братиславе руфер поднялся на недостроенный небоскреб вблизи Дуная и выполнил ряд трюков.

Компанию украинцу составил словацкий инфлюенсер Expl0ited, который был осторожнее на огромной высоте, но не сильно отставал от альпиниста.

Одновременно пара выполняла подъем на конструкцию крана и игру с огнеметом — новинкой от компании Илона Маска.

Mustang Wanted известен в Братиславе. В 2014 году он поднялся в ресторан НЛО, после чего был задержан и допрошен полицией.

Напомним, в прошлом году городской голова Киева Виталий Кличко в грубой форме пытался запретить руферу Мустангу, Григорию Кириленко, взбираться на конструкцию пешеходного моста.