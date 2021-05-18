Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после разморозки неоткрытые флаконы вакцины Pfizer от коронавируса можно хранить в холодильнике до месяца. Это намного дольше, чем рекомендовалось ранее — 5 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах была одним из основных недостатков вакцины Pfizer, пишет BBC.

Предыдущие требования к хранению вакцин Pfizer усложнили их использование в некоторых частях мира.

Это изменение может повлиять на развертывание вакцинации в ЕС.

Ранее сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:

до 6 месяцев при температуре от −60 до −80;

до 120 часов (5 суток) при температуре от +2 до +8;

до 2 часов при температуре до +25.

После разведения вакцина сохраняется 6 часов при температуре от +2 до +25.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer (США) начала испытания таблеток от коронавируса на людях. Препарат необходимо принимать при первых признаках болезни.