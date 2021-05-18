Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после разморозки неоткрытые флаконы вакцины Pfizer от коронавируса можно хранить в холодильнике до месяца. Это намного дольше, чем рекомендовалось ранее — 5 суток.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах была одним из основных недостатков вакцины Pfizer, пишет BBC.
Предыдущие требования к хранению вакцин Pfizer усложнили их использование в некоторых частях мира.
Это изменение может повлиять на развертывание вакцинации в ЕС.
Ранее сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:
После разведения вакцина сохраняется 6 часов при температуре от +2 до +25.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer (США) начала испытания таблеток от коронавируса на людях. Препарат необходимо принимать при первых признаках болезни.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после разморозки неоткрытые флаконы вакцины Pfizer от коронавируса можно хранить в холодильнике до месяца. Это намного дольше, чем рекомендовалось ранее — 5 суток.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах была одним из основных недостатков вакцины Pfizer, пишет BBC.
Предыдущие требования к хранению вакцин Pfizer усложнили их использование в некоторых частях мира.
Это изменение может повлиять на развертывание вакцинации в ЕС.
Ранее сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:
После разведения вакцина сохраняется 6 часов при температуре от +2 до +25.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer (США) начала испытания таблеток от коронавируса на людях. Препарат необходимо принимать при первых признаках болезни.