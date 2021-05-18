За сутки, 17 мая, в Украине подтвердили 4095 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 999 человека. От коронавируса умерли 285 человек. Выздоровели — 17 751.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Медики осуществили 61 110 тестирований: методом ПЦР - 30 693, методом ИФА - , исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 039.

За все время пандемии в Украине заболели 2 160 095 человек.

Напомним, количество заболевших COVID-19 в Индии пошло на спад, но эксперты пессимистичны.