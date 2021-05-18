В индийской деревне Мевля-Гопальгет врачи альтернативной медицины открыли импровизированную клинику под открытым небом, где лечат пациентов с COVID-19.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на западные СМИ.

Мевля-Гопальгет находится в самом густонаселенном штате Индии, Уттар-Прадеш, в 90 минутах езды от столицы страны Дели.

В селе нет ни врача, ни медицинского учреждения. Вблизи, как отмечается, есть государственная больница, но в ней нет свободных коек, а жители села говорят, что не могут позволить себе частные клиники.

Отмечается, что больные лежат на раскладушках под деревом, а пакет с глюкозой свисает с ветки. Вокруг пасутся коровы, а на земле разбросаны шприцы и пустые пакеты с лекарствами.

Некоторые считают, что лежание под деревом, известным лечебными свойствами, повысит человеку уровень кислорода. Нет никаких научных оснований для этого убеждения.

Ранее сообщалось, что количество заболевших COVID-19 в Индии пошло на спад, но эксперты пессимистичны.