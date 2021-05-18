Николаевский центр поддержки ветеранов АТО/ООС и ВПЛ организовал спортивно-интеллектуальный квест ко Дню семьи в субботу, 15 мая.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Семья Вячеслава Поздняка стала один из участников соревнований. Ветеран говорит, что такое времяпровождение – самый лучший релакс для семьи.

— Вообще это жена сказала про участие, она отслеживает подобные мероприятия. Это была хорошая идея, потому что сейчас много кто сидит возле гаджетов, - сказал Вячеслав Поздняк.

Участники соревнований. Фото Николаевского центра поддержки ветеранов АТО и ВПЛ

Директор Николаевского центра поддержки ветеранов АТО/ООС и ВПЛ Виктор Мойсеев рассказал, что к соревнованием семьи должны были подготовить свой герб и какую-то речь.

— В одной из семей отец на данный момент находится в зоне боевых действий. И они со своей семьей обсуждали подготовку по телефону. В то время, как отец защищает страну, - его семья тут получила какой-то позитив, - отметил Виктор Мойсеев.

Для участников квеста было разработано 12 локаций, каждая со своим заданием: прыжки в мешках, перетягивание каната, дартс. Если семья успешно прошла задание, то балы вписывались в маршрутные листы.

Мероприятие прошло при поддержке всемирной организации «Красный крест» и Николаевской универсальной-научной библиотеки.

Напомним, 15 мая в Николаеве состоялась церемония награждения победителей общегородской программы «Человек года» — «Горожанин года».