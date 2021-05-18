На прошедших выходных в Первомайске состоялся сбор байкеров, которые открыли новый мотосезон.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Анатолий Воскобойник приехал ради данного события из николаева. Он рассказал, что находится в движении байкеров с 2014 года.

— У меня был выбор поехать в Умань или Первомайск, и конечно я выбрал последний город. Рад, что движение становится больше. Раньше людей было человек 15, а сейчас очень много новых ребят появились, - поделился Анатолий Воскобойник.

На тусовку байкеров на центральной площади в городе собрались автомобилисты, музыканты, предприниматели и моряки.

Отмечается, что байкерство – это особенная культура. Люди, которые объединены одним стилем жизни, -они пропагандируют здоровый образ жизни, гордятся своей незавимостью в мотодвижении. Байкеры любят собираться и обсуждать новости в сфере музыки и техники.

Напомним, с 8 по 10 мая в Коблевской ОТГ прошел фестиваль «Iron Maraсas Extreme Fest», где были гонки на эндуро, соревнования по автозвуку и кроссовые забеги. Участниками соревнований стали около 500 человек.